CAMMINO DI FEDEBELLUNO A piedi. Per fede, ma anche per tradizione. Ritorna il pellegrinaggio dell'Immacolata, organizzato dalla parrocchia di Mussoi. Domani i parrocchiani partiranno dalla chiesa di Mussoi e raggiungeranno il Santuario del Nevegal: un cammino da oltre dieci chilometri e quasi mille metri di dislivello, un'ascesa verso il Colle, certo, ma anche verso una dimensione meno da fondovalle e più da spiritualità di alta montagna. Il tema di quest'anno è In cammino con Maria, Vergine della Speranza. Il programma è diviso in due...