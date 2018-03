CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNOLatte e formaggio biologici bellunesi in bella mostra nella vetrina di Mela verde su Canale 5, ieri mattina. Nel corso della popolare trasmissione che va in onda proprio all'ora di pranzo sulla rete di punta di Mediaset, assieme alle ricchezze della gastronomia napoletana e siciliana, hanno trovato posto anche le eccellenze dell'agricoltura bellunese.È stata presentata, nel corso dell'ampio servizio, la molteplicità delle realtà sorte in questi anni per produrre, nel Bellunese, latte biologico e per realizzarvi, quindi, formaggio...