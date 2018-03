Arma clandestina condannato un 57enne di Sois

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZABELLUNO Condanna ancor più pesante di quanto proposto dal pm quella inflitta ieri a Romano De Poi per detenzione abusiva di armi. Se infatti il pubblico ministero Simone Marcon aveva chiesto 8 mesi, il giudice Antonella Coniglio (in collegio con i giudici Cristina Cittolin e Angela Feletto) ha stabilito invece 9 mesi (senza sospensione della condizionale), 1.500 euro di multa e le spese processuali. Ancora, confisca e distruzione dell'arma in questione.I FATTIIn aula, ieri, i poliziotti che trovarono l'arma in questione. «Da fonte...