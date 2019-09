CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A CUSIGHELAVORI DELL'ENELLE MODIFICHEPer consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova linea interrata per conto di E-Distribuzione, si rende necessaria l'istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da impianto semaforico, all'occorrenza, da idoneo personale, in via Andrea Di Foro, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Sperti e la rotatoria di Cusighe, nel periodo dal 19 settembre all'11 ottobre (esclusi sabati e festivi), dalle 8 alle 17 di ciascuna giornata.A MODOLOFESTA A...