242Sono i milioni di euro complessivi del Piano Anas Cortina 2021. Non tutti andranno sull'Alemagna. Difatti, 172 milioni serviranno per i cantieri della Statale 51, tra Longarone e Cortina. Gli altri 70 milioni di euro saranno investiti per interventi sulla 52 Carnica, considerata importante completamento del sistema di accessibilità a Cortina.42Sono i progetti che compongono, come tessere di un mosaico, il Piano Anas. Sono compresi anche i lavori che riguardano la Statale 52 Carnica, mentre quelli specifici dell'Alemagna sono 38 e insistono...