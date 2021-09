Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA In un certo senso, è un classico. Quando all'orizzonte si profila una qualche riduzione della pressione fiscale (e non succede spessissimo) il governo si trova a dover decidere come distribuire il beneficio tra due macro-categorie di contribuenti: le famiglie, nel senso di coloro che pagano l'Irpef sui propri guadagni personali, e le imprese. Così in vista della legge di Bilancio che vedrà la luce entro la metà di ottobre...