Il senatore Airola tenta il suicidio: il pentastellato salvato dalla sorella

IL DRAMMATORINO Il senatore Alberto Airola (in foto) ha tentato il suicidio nel suo appartamento alla periferia di Torino. L'esponente del Movimento 5 Stelle è ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco e da giovedì sera non sarebbe più in pericolo di vita. A dare l'allarme era stata la sorella: nell'abitazione del pentastellato sarebbero state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell'ordine, l'altra proprio ai familiari. IL POSTL'ultimo post di Airola su Facebook, lo scorso 14 agosto, era stato dedicato al crollo del viadotto...