Sacerdote rapito in Camerun, don Giampaolo Marta nomimato vicario della Diocesi

- Don, prete dal 1992, attualmente parroco dell'Unità pastorale di Brendola, è stato nominato. Lo ha reso noto oggi, 14 giugno, il vescovo, monsignor Giuliano Brugnotto. Marta è un prete particolarmente conosciuto a Vicenza, per il suo servizio di educatore in Seminario ma anche permentre era missionario in Camerun, assieme e un altro sacerdote vicentino, don Gianantonio Allegri. La sua nomina diventerà effettiva dal primo settembre, assieme a quella di due altri vicari, don Flavio Lorenzo Marchesini, per l'evangelizzazione nelle parrocchie riunite in unità pastorali, don Claudio Zilio, per i presbiteri e i diaconi. (ANSA).