Cosa cambia a Vicenza? Il nuovo sindaco Possamai punta i riflettori su famiglie e rette degli asili nido. E poi ci saranno i "vigili particolari"

VICENZA - Il neoeletto sindaco Giacomo Possamai ha presentato oggi, in Municipio, le linee programmatiche riguardanti il prossimo quinquennio e che individuano gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni da realizzare nel corso del mandato. A poco più di un mese dalla sua elezione, avvenuta al ballottaggio lo scorso 29 maggio, il candidato del centrosinistra ha quindi snocciolato i vari punti che riguardano tutte le varie tematiche, con a fianco il vicesindaco Isabella Sala e la squadra al completo degli assessori.

«Le priorità sono tante - ha precisato Possamai - e sono legate a quanto annunciato in campagna elettorale nei confronti dei cittadini.

Famiglie e rette degli asili nido

«Una città per tutte e tutti», è uno degli slogan delle linee programmatiche della nuova giunta, in cui un'attenzione particolare sarà rivolta alle famiglie e agli asilo nido. Per quesi ultimi è stata confermata l'intenzione di ridurre gli affitti delle rette.

"Vigili" nei quartieri

Attenzione poi rivolta anche ai quartieri, dove saranno introdotti i «vigili», alla sicurezza, all'ambiente, alla cultura, ai giovani e alla cura urbana.