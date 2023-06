Il sindaco Giacomo Possamai si dimette da consigliere regionale, subentra Chiara Luisetto

VICENZA - Il consigliere regionale e capogruppo del Pd Veneto, Giacomo Possamai, ha trasmesso al presidente dell'assemblea, Roberto Ciambetti, la lettera con la quale annuncia le sue dimissioni dalla carica istituzionale, dopo l'elezione a sindaco di Vicenza. «È mia intenzione - scrive Possamai - prendere commiato dall'Assemblea in occasione della prossima seduta del Consiglio regionale, il 13 giugno 2023, rimuovendo in tale sede la causa d'incompatibilità con il deposito formale delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale». Al suo posto subentrerà tra i consiglieri dem la prima dei non eletti alle ultime elezioni regionali, Chiara Luisetto.