Rettile scappa dalla teca e va a passeggio nel giardino della vicina: panico a Schio

Ultimo aggiornamento: 20:16

SCHIO - Nel pomeriggio di oggi - 16 giugno - i vigili del fuoco sono intervenuti nel giardino di un’abitazione di Ca’ Bottara a Schio per la cattura di un rettile a dir poco spaventoso.I pompieri, accorsi dal locale distaccamento, sono subito riusciti a prendere il rettile e lo stavano mettendo in un sacco, quando il vicino di casa della richiedente sentendo parlare di serpente ha dichiarato che era suo. Il bel esemplare diera riuscito a fuggire dallae far perdere le proprie tracce, andando nel giardino della vicina.