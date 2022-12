Ragazzi e educatori di "Schio solidale" ospiti della compagnia carabinieri

SCHIO - I carabinieri di Schio, nell’ambito delle iniziative di tutela della legalità, hanno voluto regalare una giornata esclusiva ai ragazzi con disabilità del Centro Diurno Tapparelli della Cooperativa Schio Solidale, accogliendo e coinvolgendo in diversi “ambienti di caserma” un folto gruppo di ragazzi, accompagnati dagli educatori.

I ragazzi hanno potuto avere un contatto ravvicinato con i militari che quotidianamente operano nel territorio per garantire la sicurezza dei cittadini, interloquendo con la loro genuina spontaneità e creando così momenti di confronto con gli operatori dell’Arma.

Dopo una prima accoglienza di benvenuto da parte del capitano Francesco Grasso, comandante della compagnia di Schio, il tour è iniziato illustrando ai ragazzi l’articolazione dell’Arma ed i compiti istituzionali, spiegando loro il funzionamento dei peculiari dispositivi che compongono lo speciale allestimento delle gazzelle in dotazione, lasciando poi la possibilità di salire a bordo e visionare le funzioni e comandi interni, non ultime le sirene e lampeggianti.

Prima del saluto, ad ognuno degli ospiti sono stati consegnati dei piccoli gadget e il calendario storico dell’Arma 2023.

Maria Luisa Bernardi, responsabile di "Schio solidale cooperativa sociale", ha ringraziato i carabinieri di Schio per l'accoglienza dei ragazzi e il capitano per aver illustrato loro come funziona una stazione dei carabinieri, dal Centro

raccolta chiamate, ai vari uffici operativi, fino alle autovetture. "Professionalità, gentilezza, cortesia di tutti i Carabinieri presenti hanno trasformato la mattinata in un grandissimo regalo di Natale, che ricorderemo a lungo" ha detto Bernardi.