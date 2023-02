Schio, incidente mortale sulla Maranese: vittima un ragazzo di 24 anni

SCHIO (VICENZA) - Ancora una tragedia sulle strade vicentine. Ha perso la vita un giovane di 24 anni, Matteo Broccardo, residente a Schio, dopo lo schianto contro una pianta. Verso le 22.45 di ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, il giovane di Santorso, alla guida di una autovettura Fiat Punto, stava percorrendo via Maranese, la sp 122, proveniente da Marano Vicentino con direzione Schio.

Poco dopo l'intersezione con via Dalla Pozza, come spiega una nota del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino guidato dal comandante Giovanni Scarpellini, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale "Alto Vicentino" di Schio, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro un albero, sul margine sinistro della carreggiata. Il giovane, classe 1998, è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto nella zona della birreria "La tana del luppolo". Dopo lo schianto sono intervenute subito alcune persone che abitano nelle vicinanze e che hanno avvertito le forze dell'ordine e i sanitari. Sono subito giunti sul posto Suem, polizia locale e vigili del fuoco. Per il giovane 24enne non c'è stato nulla da fare.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del giovane autista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1.30 della notte.