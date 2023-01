Malore mentre guida: finisce con il furgone incastrato nel fossato. Morto un uomo Foto

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - L'autista ha un malore, sbanda e finisce con il furgone nel fossato. Per il conducente non c'è stato scampo, è morto sul colpo. Il tremendo incidente è avvenuto alle 4:30 di giovedì 19 gennaio, lungo la SR 11, in viale Milano, nelle vicinanze della rotatoria del cavallo, a Montecchio Maggiore.

I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza il furgone e utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo sessantaquattrenne, residente a Chiampo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.