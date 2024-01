San Vito di Leguzzano. Perde il controllo dell'auto e finisce incastrata nel fossato: donna ferita in ospedale

SAN VITO DI LEGUZZANO (VICENZA) - Una donna di 79 anni ha perso il controllo della propria auto ed è finita nel fossato di scolo a bordo strada. È successo poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 12 gennaio, lungo la SP114 in Via Martiri della Libertà. La conducente è rimasta bloccata nell'abitacolo e risulta ferita.

L'anziana è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale. I vigili del fuoco, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la 79enne.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.