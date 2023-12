Perde il controllo della Toyota e finisce a ruote all'aria nel fosso: donna incastrata tra le lamiere

ISOLA VICENTINA - Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato a ruote all'aria: ferita una donna. Alle 9:50 di oggio, sabato 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capiterlina a Isola Vicentina per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Toyota Aygo capovolta ed estratto la conducente rimasta incastrata.