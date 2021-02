Trovata viva la donna scomparsa: colta da malore nell'appartamento sopra casa sua

RECOARO - E’ stata trovata viva dai vigili del fuoco nell’appartamento soprastante la propria abitazione la donna di 75 anni di Recoaro di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri. La donna si era probabilmente recata nell’appartamento di sopra di cui custodiva le chiavi (proprietari residenti all’estero) per depositare qualcosa, quando probabilmente è stata colta da malore. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per un controllo nel tardo pomeriggio rivenendola per terra. La donna, sordomuta, è stata soccorsa e presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. Oltre 50 i soccorritori, tra vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e volontari della protezione civile che hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

L’elicottero Drago 71, questa mattina, aveva sorvolato la zona alla ricerca della donna. Personale SAF (spelo alpino fluviale) dei vigili del fuoco hanno ispezionato il corso del fiume Agno oltre a diversi scoli della zona, in azione anche i nuclei cinofili e i piloti di droni alla ricerca della scomparsa.

