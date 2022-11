Giovane scomparso a Romano D'Ezzelino, ricerche dal Grappa al fiume Brenta. Ultime notizie

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Apprensione nel comune di Romano d'Ezzelino, dove è mobilitazione generale. Se ne è andato da casa domenica notte e non ha più dato notizie. Da oltre due giorni lo cercano, sono mobilitati vigili del fuoco, guardia di finanza, protezioni civili, carabinieri e soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Un ventisettenne è sparito, l'allarme è stato dato in modo tempestivo, nel cuore della notte, poiché il giovane se ne sarebbe andato da casa, a piedi, intorno alle 3 . A quanto si è saputo non avrebbe con sé il cellulare.

Le ricerche spaziano dallo scacchiere del Monte Grappa al fiume Brenta. In campo anche sommozzatori e cani molecolari. In servizio un elicottero per le ricerche dal cielo, inviato dal comando regionale dei vigili del fuoco. Il quartier generale delle ricerche è stato posto nel piazzale antistante la chiesa di Romano Alto. Diverse decine di persone sono impegnate nelle ricerche, tra soccorritori, protezione civile, carabinieri, finanzieri e ovviamente pompieri, oltre a diversi volontari.