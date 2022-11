Longarone. Doris è stata trovata vicino al torrente Maè dopo giorni di ricerche disperate

BELLUNO - Dopo giorni di ricerche è stata trovata Doris Dell'Agnola, la 51enne di Longarone scomparsa. Alcuni passanti l'hanno vista vicino al torrente Maè. Provata ma in buone condizioni di salute ora è con i carabinieri.

La donna è scomparsa da casa martedì 15 novembre e le ricerche sono andate avanti per giorni. Quel giorno ha sentito al telefono i familiari per l'ultima volta. Poi si è allontanata a piedi. Non sono ancora chiari i motivi che l'abbiano spinta ad allontanarsi per giorni senza farne parola con nessuno.