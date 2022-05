VICENZA - Movimentato episodio tra via Legione Antonini e la zona di San Felice. Agenti in borghese del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale, hanno effettuato un controllo per il contrasto dello spaccio nella zona compresa tra via dei Mille e via Legione Antonini. Qui, martedì pomeriggio verso le 15, hanno notato uno scambio sospetto tra un uomo in bicicletta e una persona a piedi che, fermata e messa alle strette, ha consegnato agli agenti una dose di cocaina.

Avuto riscontro dello spaccio, il personale in borghese che nel frattempo aveva seguito il pusher fino in corso Santi Felice e Fortunato, ha cercato di fermarlo all'altezza di via Torino, ma l'uomo si è dato alla fuga in bicicletta contromano. All'incrocio con via Napoli, tuttavia, il pusher è stato raggiunto e bloccato, malgrado il tentativo di divincolarsi. Accompagnato al distaccamento di Campo Marzo, A.O. 39 anni, è stato trovato in possesso di marjiuana e di 65 euro in banconote di vario taglio. E' stato quindi denunciato per i reati di spaccio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L'acquirente, M.C.A., 50 anni, è stato segnalato alla Prefettura.