Con l'auto contro il contatore di gas metano di una casa: ricoverato

POJANA MAGGIORE - Poco dopo le 9.30, di oggi lunedì 13 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Petrarca a Pojana Maggiore per un'auto finita contro l'armadio di un contatori di gas metano di un'abitazione: ferito l'autista. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la vettura e tamponato la perdita di metano dal tubo principale di condotta fino all'intervento dei tecnici della rete gas. Il conducente, rimasto ferito, ma venuto fuori autonomamente dalla vettura è stato preso in cura da personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale con codice di media gravità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.