Pojana Maggiore. Gloria, 13 anni, va a scuola e poi scompare: i genitori danno l'allarme a "Chi l'ha visto?"

VICENZA - Una ragazzina di 13 anni di Pojana Maggiore è scomparsa dal 14 settembre. La giovane, di nome Gloria - secondo quanto riferito anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" - è uscita di casa alle 7 della mattina per andare a scuola nella vicina Lonigo non giungendovi mai. I genitori hanno fatto scattare l'allarme e le sue fotografie sono state diffuse in televisione mentre le forze dell'ordine stanno indagando.

Ecco com'era vestita

Gloria, molto attiva sui social, aveva con sé il telefonino che però non è mai stato acceso dal momento della sparizione. Al momento della scomparsa la 13enne, che porta un piercing al naso, indossava una tuta da ginnastica azzurra, scarpe da ginnastica bianche, di marca Nike, e uno zaino rosso.