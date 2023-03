Centrato da un'auto, perde il controllo e si ribalta rimanendo in bilico sulla fiancata: 4 feriti

CORREZZOLA - Colpito da un'auto in sorpasso mentre sta svoltando per andare a casa. Il colpo è violento, perde il controllo dell'auto e si ribalta rimanendo in bilico su una fiancata. Alle 15:15 di oggi, domenica 19 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pegolotte a Correzzola per un'auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente che è rimasto ferito insieme ad altre tre persone. I pompieri accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto i feriti presi in cura dal personale sanitario del Suem. Due feriti sono stati elitrasportati in ospedale e altri due in ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.