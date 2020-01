Pallacanestro Vicenza, omaggio per Kobe con il "Kobe Bryant Day".

Anche la Tramarossa Vicenza vuole omaggiare Kobe Bryant, la star della NBA scomparsa domenica in un incidente di elicottero con la giovane figlia Gianna Maria, promessa del basket come il padre, e gli altri sette passeggeri del velivolo. Un lutto per tutto il mondo della palla a strisce, in particolare per i fan italiani, visto che la ex guardia del Los Angeles Lakers (nonché quarto miglior marcatore di sempre della NBA e futuro All of Famer) era cresciuta nel nostro paese seguendo il padre Joe, anche lui ex giocatore, nelle sue varie stagioni in Italia. Kobe amava il Belpaese, parlava un perfetto italiano e appena poteva cercava di far conoscere la sua Reggio Emila alla sua famiglia.



La Pallacanestro Vicenza ha deciso dunque di dedicare la partita di questa sera al ricordo della stella americana, con l’importantissima sfida con il Rucker San Vendemiano di questa sera che sarà intitolato il “Kobe Bryant Day”: oltre al minuto di silenzio previsto ad inizio della partita dalla Lega Basket, la società ha deciso di proporre varie iniziative a favore della memoria del giocatore americano. “La Tramarossa ha deciso di rendere la partita un omaggio al numero 24 losangelino – spiega la società in un comunicato sul proprio sito - e invita tutto il mondo della pallacanestro vicentina a partecipare all’evento. Tutti coloro che si presenteranno con la canotta dei Lakers con il numero 8 o il numero 24 avranno diritto all’ingresso gratuito alla partita, che si disputerà alle 20:30 al palazzetto dello sport in via Goldoni”. Una bella iniziativa volta a riempire le tribune cona le maglie di Kobe, che in carriera ha indossato due numeri che verranno entrambi ritirati dalla squadra di Los Angeles, ma non solo: ad inizio gara, durante il minuto di silenzio, a centrocampo si posizioneranno i numeri 8 e 24 delle due squadre, mentre nel giornalino della partita sarà dedicato al pensiero e all’omaggio dei giocatori di entrambe le squadre verso quello che per molti amanti della pallacanestro è stato un vero e proprio idolo.



“Sarà modo, per tutti gli appassionati di pallacanestro del territorio berico, di unirsi nel cordoglio e nel ricordo di Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di sempre” conclude la società: un lutto che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli amanti della pallacanestro, un giocatore che verrà ricordato per sempre, fuori e dentro i campi da basket. © RIPRODUZIONE RISERVATA