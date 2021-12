Bufera di neve dal Cansiglio ad Asiago: intrappolate decine di famiglie con bambini

Dal Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine la neve annunciata nei giorni scorsi oggi, 8 dicembre, sta arrivando anche in Veneto. Un'abbondante nevicata si è scaricata sul Cansiglio prendendo di sorpresa gli automobilisti che sono rimasti bloccati ed hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri di Vittorio Veneto. Da questa mattina sta inoltre fioccando anche a Gallio che è ora coperto da alcune decine di centimetri di neve.

La bufera

Bufera di neve in Cansiglio e sulle Prealpi trevigiane: una quarantina di auto sono rimaste bloccate sotto la coltre bianca. Tra i turisti "intrappolati" anche intere famiglie con bambini, che nel pomeriggio dell'Immacolata si sono avventurati sulla piana, sul Grappa e sul Monfenera nonostante le previsioni meteo avverse. Per liberare gli automobilisti sono intervenute parecchie squadre dei vigili del fuoco. Verso le 14.50 i pompieri di Vittorio Veneto hanno raggiunto Fregona: 30 le auto ostaggio della neve, quasi tutte lungo la strada provinciale 422 che sale al Cansiglio.

Sul Monte Grappa

Interventi simili si sono registrati sul Monte Grappa: lungo la provinciale 140, che porta alla cima, nel primo pomeriggio erano 5 le macchine bloccate, con 10 persone a bordo tra cui tre bambini. Anche a Cavaso del Tomba in via Monfenera, sono 5 le auto rimaste bloccate e tra i turisti finiti nella disavventura c'è anche un bimbo di soli 3 mesi. In entrambe le località si sono mobilitati i volontari di Asolo e squadre di Montebelluna. La scena che si è presentata ai soccorritori era sempre la stessa: decine di macchine bloccate nella neve, con bambini a bordo.

Automobilisti bloccati sul Cansiglio a causa delola neve

Le previsioni

Una perturbazione nordatlantica, accompagnata da aria di origine artica, era infatti attesa a partire dalle prime ore di oggi 8 dicembre e per le successive 24-36 ore, portando intense precipitazioni nevose anche a quote autostradali, interessando la rete gestita da Autostrade per l'Italia in Veneto e Friuli Venezia-Giulia, ma anche Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 dicembre, allerta gialla su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, su settori di Sicilia e Sardegna. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.