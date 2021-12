Perturbazione in arrivo con nevicate anche in pianura: prima allerta fino alle 20 di domenica

VENEZIA - Prime leggere nevicate da stasera, sabato 4 dicembre, ai piedi delle alture, ma la prossima settimana si preannuncia segnata dal maltempo col possibile arrivo - per l'Immacolata di mercoledì 8 - della prima neve della stagione sulle pianure del Nord, in coincidenza del passaggio di una intensa perturbazione atlantica. «Determinante - spiega Rino Cutuli, meteorologo di Meteo Expert - sarà l'afflusso di aria fredda e secca atteso nei giorni immediatamente precedenti, più efficace proprio sulle regioni settentrionali, con gelate anche intense al Nordovest, di notte e al primo mattino».

Veneto

La situazione meteo prevista tra la sera di sabato 4 e quella di domenica 5 parla di precipitazioni da deboli a moderate, nevose fino a quote collinari, con fase più intensa domenica mattina. Probabile neve anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro (2-10 cm); non esclusi accumuli assai modesti sulle zone collinari, e qualche fiocco di neve o neve mista a pioggia sulla pianura settentrionale e nordorientale

La Protezione Civile dichiara lo stato di attenzione nei fondovalle prealpini dalle 20 di oggi - 4 dicembre - e per 24 ore. Si segnala inoltre che il clima particolarmente rigido, anche dopo l’evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio; saranno possibili gelate anche in pianura nel caso di schiarite nella notte tra domenica 5 e lunedì 6. In considerazione della prevista ghiacciata saranno assunte iniziative per garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.) ma resta attivo il servizio di reperibilità 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.