Modella italo-senegalese offesa, Zaia: «Veneta al 100%». Il consigliere Daniele Beschin espulso dalla Lega

Modella di colore posa per la copertina di Vogue con in mano una scultura con la scritta "Italia" e scoppia il putiferio. Sulla vicenda di Maty Fall Diba mette una pietra tombale il commento del presidente del Veneto Luca Zaia: «La Rete è piena di personaggi che dicono cazzate. Ci vorrebbe una legge che gli tappasse la bocca». Zaia si riferisce proprio alla polemica sull'uscita del collega di partito Daniele Beschin, consigliere in un Comune vicentino e coordinatore provinciale di Forza Nuova che, di fronte alla copertina di Vogue con una modella veneta di origine senegalese, aveva scritto sui social che non poteva essere considerata una bellezza italiana. «Noi siamo onorati che la modella sia su Vogue».

«Le auguro una carriera strepitosa, quando può parli del Veneto perché abbiamo bisogno di promozione e difesa identitaria. Per noi è veneta al 100%, figurarsi se sto qui a fare distinzioni su dove è nata, è vissuta o si è formata - ha notato Zaia, ospite del padiglione del Veneto alla Bit di Milano -. È una dei nostri punto e basta. Non condivido quello che ha detto il consigliere. Anche io sono leghista, molto probabilmente più di lui e da più tempo di lui. Io non lo conosco. C'è gente che nega anche l'esistenza dei campi di sterminio degli ebrei. La Rete a volte è una cloaca. Se volete posso fare la lista dei consiglieri di tutti i partiti che hanno detto cretinate. Il mio è un partito per bene».

Modella offesa, il consigliere Beschin espulso dal gruppo della Lega ad Arzignano

È stato espulso dal gruppo della Lega Nord al Comune di Arzignano (Vicenza) Daniele Beschin, il coordinatore di Forza Nuova del vicentino finito sotto accusa per alcune frasi su Facebook sull'"italianità"» della modella concittadina Maty Fall Diba, di origine senegalese. Lo rende noto lo stesso Beschin, affermando di essere stato vittima di «giochi di palazzo e per delle guerre fratricide interne alla Lega che non mi riguardano, però - ribadisce - di razzismo nelle mie parole non c'era nulla».

Il commento di Beschin: «Sorpreso e amareggiato»

«Sono sorpreso e anche amareggiato - prosegue Beschin in una nota - nel constatare come le mie parole siano state volutamente fraintese e strumentalizzate. Il mio commento era riferito solo a dei canoni di bellezza e non al fatto che la bellissima Mati sia una ragazza italiana, fatto indiscutibile. La stessa cosa per intenderci varrebbe se un ragazza italiana vivesse da tempo in Cina. Pur essendo integrata in quel paese rimarrebbe una bellezza italiana. Negare che ci sia una bellezza tipica della nostra terra, così come una tipicamente africana, asiatica, sudamericana e così via, è cadere nell'ipocrisia. Un'ipocrisia pericolosa che nega le differenze, anziché riconoscerne la bellezza e il valore. Il vero razzismo è di chi non vede la bellezza nelle diversità. Evviva dunque le diversità Evviva chi non rinuncia ad essere se stesso, e auguro sinceramente a Mati - conclude - il grande successo che merita».





Modella di colore sulla copertina di Vogue: cosa è successo

Quando il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, ha visto la copertina di Vogue, si è congratulato con la «bellezza chiampese»: «Orgoglioso di te Maty!». Ma al suo commento ha fatto seguito quello di Daniele Beschin, consigliere comunale ad Arzignano, coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Vicenza e capogruppo di maggioranza con la Lega. «Una gran bella ragazza - ammette Beschin - ma da qui a dire che è una bellezza italiana ce ne passa. Ormai il politicamente corretto e il terrore di essere razzisti ci ha portato a perdere di vista il buon senso. È una bellissima senegalese. Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca». A quel punto è entrato in scena anche Achille Variati, già sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, ed ora sottosegretario nel governo Conte II: «Solo un bianco può essere italiano. Depurata di tutte le finte e ironiche chiacchiere sul politicamente corretto, questa è la posizione di Boschin. Ed è una posizione semplicemente, incontrovertibilmente, disgustosamente razzista - tuona Variati, annunciando la volontà di segnalare l'episodio a chi di dovere - una posizione che non possiamo accettare e che è incompatibile con la funzione pubblica di un consigliere comunale. Non può esserci spazio per il razzismo nelle istituzioni della Repubblica italiana». «Maty non sarebbe una bellezza italiana? A dir poco, l'uscita di Daniele Beschin è infelice», ha poi sottolineato Roberto Ciambetti (Lega), presidente del Consiglio Regionale del Veneto: «Maty Fall Diba è una bellezza afro-veneta. Non è nemmeno la prima, né sarà l'ultima: ricordate Anna Zonta, modella afro-veneta, nata in Uganda se ben ricordo, che posò per il calendario di Raixe Venete? Il problema - osserva - è lo stereotipo che si vorrebbe consolidare attorno alla nostra società veneta che sarebbe impregnata di razzismo e xenofobia, quando non è così. Il Veneto ha attratto migliaia di lavoratori stranieri, e ci sono anche veneto-senegalesi, come Maty: è la normalità in una regione ricca di storia e di incontri. Come il sindaco di Chiampo anch'io sono contento se una veneta conquista la copertina di Vogue».