Lettera di sindaco e parroco ai residenti per i migranti: «Aiutateci a trovare case sfitte per l'accoglienza»

MARANO VICENTINO - Sindaco e parroco insieme nel vicentino, nella ricerca di case sfitte per poter dare accoglienza ai migranti in arrivo nella provincia.

Nella missiva, firmata da Marco Guzzonato, e dal parroco Don Fabio Balzarin, si fa appello alla cittadinanza per mettere a disposizione spazi abitativi sfitti, nello spirito della solidarietà e della cooperazione, in risposta alla richiesta di collaborazione giunta dalla Prefettura di Vicenza. Sindaco e parroco informano la comunità che nelle prossime settimane, con l'intensificarsi degli sbarchi, si prevede possano arrivare in Veneto alcune migliaia di richiedenti asilo, con una quota stimata di 600 persone destinate al vicentino.

Il Comune di Marano Vicentino, spiega il sindaco, sta «sostenendo e praticando l'accoglienza diffusa, qualificata e ordinata come strumento per gestire il fenomeno dei flussi migratori». «Sono tante le esperienze di collaborazione tra Comune, Parrocchia e associazioni - viene ricordato nella lettera - nell'assistenza e cura delle persone più fragili ed esposte, anche migranti e richiedenti protezione».

A Marano dovrebbero giungere 28 persone, l'amministrazione ha già messo a disposizione tutti gli alloggi disponibili. Così sindaco e parroco fanno appello alla disponibilità dei residenti, per concedere l'utilizzo di appartamenti o abitazioni sfitti, a fronte di un regolare contratto da stipulare tra la proprietà e la cooperativa partner del progetto finanziato dal ministero.