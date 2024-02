Maltempo, Zaia firma lo stato di crisi: «Poi non so se Roma ci darà "i schei" ne avanziamo già tanti»

VENEZIA - «Ho firmato il decreto dello stato di crisi, poi non so se Roma ci darà i "schei", ne avanziamo comunque tanti. Luca Zaia, facendo il punto sull'ondata di maltempo che ha colpito che h colpito in particolare il Veneto occidentale. «In Veneto serve almeno un altro miliardo per le opere idrauliche. Ora stiamo collaudando le opere con l'acqua vera - ha proseguito il governatore -. Siamo davanti alla natura. L'unita di crisi regionale e aperta, la protezione civile c'è, i presupposti ci sono per dire che la situazione e sotto controllo. Ringrazio i cittadini per gli sforzi che hanno fatto. L'appello e che si evitino gesti eroici. I curiosi creano solo impiccio, fanno perdere tempo e rischiano di creare guai. Si eviti di stare sopra gli argini o vicino ai fiumi a fare i "video della vita". Gli argini possono anche cedere e non possiamo immaginare che qualcuno si faccia male visto che ad ora non c'e nessun ferito. E gia un bel risultato».

« Il nostro Paese - ha aggiubto Zaia - invece di tirare fuori 2-3 miliardi per i danni, dovrebbe investire nel Piano Marshall delle opere idrauliche. Abbiamo devastato noi la natura, ma possiamo intervenire per limitare danni e investire in opere idrauliche. Quella che finisce nei bacini - ha aggiunto - e tutta acqua che togliamo dagli scantinati delle case. Non ci va un genio per capire che questa è la strada».

