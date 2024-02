AGORDINO (BELLUNO) - Tre passi dolomiti e due tratti stradali chiusi per maltempo. Dopo lo scorso weekend con molta neve e pioggia, anche la perturbazione di questi ultimi due giorni ha creato disagi. Sopratttutto nelle zone con altitudini maggiori dove vari autisti, privi delle dotazioni invernali obbligatorie per i veicoli, hanno dato vita a un "effetto scivolo" all'origine di numerosi incidenti. Sul passo San Pellegrino, ad esempio, ha rischiato grosso un pullman turistico il cui conducente a un certo punto, impossibilitato a governare il mezzo, ha fatto scendere tutti i passeggeri.

LA MAPPA

Centri Operativi Comunali (Coc) aperti in diversi comuni della provincia. Tra questi quello del Comune di Belluno, attivato al comando di polizia locale in via Gabelli, sino alla mezzanotte odierna. Come ha spiegato dal sindaco Oscar De Pellegrin nella specifica ordinanza, "è utile avere un coordinamento continuo sulla pianificazione di eventuali interventi da attuare, di possibili volontari da coinvolgere, di materiali e mezzi da rendere disponibili e di strutture operative locali e viabilistiche da gestire". In ambito provinciale Anas e Veneto strade hanno operato sul fronte dello sgombero neve. Il piano neve è passato al “giallo”, prevedendo anche il filtraggio dei mezzi sulle principali strade, fermando chi non avesse avuto le dotazioni invernali obbligatorie, catene montate o pneumatici invernali. Fase che non era stata attivata lunedì, con alcuni casi eclatanti come quello del passo San Pellegrino dove una decina di mezzi è stata coinvolta in vari incidenti.

IL CASO

Lunedì nel tardo pomeriggio il passo San Pellegrino, nel versante bellunese, è stato il set di scontri a catena. Causati certo dall'asfalto reso viscido dalla neve ma, soprattutto, da improvvidi autisti a bordo di mezzi sprovvisti sia di catene che di pneumatici invernali. I veicoli in discesa, dopo il tamponamento tra i primi due, si sono scontrati uno dopo l'altro. E chi ha cercato di sterzare per evitare chi lo stava precedendo è uscito rovinosamente fuori strada. L'autista di un pullman turistico, senza catene e in grosse difficoltà, ha preferito far scendere le decine di passeggeri che si sono incamminati alla volta di Falcade a piedi. Non senza pericolo visto che le auto, a valle dei due versanti, non sono state bloccate e hanno quindi continuato a salire e scendere, aggiungendo ulteriore pericolo alla già difficile situazione. I carabinieri, giunti sul posto chiamati da che si trovava alle prese con problemi di aderenza, hanno eseguito i rilievi del caso multando tutti coloro che fossero alla guida di mezzi non in regola.

CHIUSURE E PREVISIONI

Resta chiusa la strada del passo Giau nel tratto in comune di Colle Santa Lucia, tra bivio Posalz e Fedare, per pericolo valanghe. Due le masse che incombono sulla sottostante strada provinciale 638: una all'altezza delle prime due gallerie in località Zonia e l'altra invece nella zona soprastante il tornante numero 18. Ma se la sbarra è abbassata, proprio per evitare pericoli, sono numerose le persone che azzardano il passaggio. Soprattutto di notte: più auto sportive sono state avvistate sgommando tra neve e alta velocità. Ieri sono stati chiusi anche i passi Pordoi e Val Parola, la strada del monte Grappa in località Forcelletto e la Provinciale 619 di Vigo di Cadore. Per oggi, mercoledì 28 febbraio, Arpav Meteo prevede una giornata ancora fortemente instabile mentre un attenuamento del maltempo, anche con qualche schiarita, è previsto per domani. Sarà una piccola parentesi, però, rispetto al prossimo weekend che già con venerdì si presenterà molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni diffuse, con il limite delle nevicate tra i 1300 e 1600 metri di altitudine. Temperature in generale lieve calo in quota e venti deboli. Per sabato, nuvolosità irregolare con un nuovo aumento in serata. Anche in questo caso possibili deboli precipitazioni sparse (limite neve 1400/1600 metri).