Neve e pericolo valanghe: chiusi i passi dolomitici, diviti ai tir su alcune strade

ALLERTA METEO

BELLUNO Neve, pericolo valanghe, maltempo in arrivo: scatta il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 17 di oggi alla mezzanotte tra domenica e lunedì e la chiusura dei passi dolomitici da stasera. La decisione è arrivata ieri dal prefetto Adriana Cogode al termine del Comitato Operativo Viabilità che si è riunito in videoconferenza, con le forze dell’ordine, vigili del fuoco, Provincia, del Comune di Belluno, Anas e Veneto Strade. Alla base della decisione le previsioni di Arpav e il conseguente avviso di criticità arancione (terza allerta su una scala di quattro) emesso al centro funzionale decentrato della protezione civile. E in Alto Agordini Livinallongo decide di chiudere l’asilo e Rocca chiude il doposcuola, stop anche alle medie di Caprile per sabato. Per tutti il consiglio: «Non muovetevi».

L’UNITÀ DI CRISI

L’Unità di Crisi regionale della Protezione Civile, presieduta dall’Assessore Gianpaolo Bottacin, si è riunita ieri per valutare la situazione alla luce dell’attesa, forte perturbazione del fine settimana. L’Arpav ha infatti emesso un avviso con il quale viene segnalato, per il fine settimana, in particolare dal pomeriggio di venerdì 4, un episodio prolungato di marcato maltempo, con precipitazioni estese e persistenti sulle zone montane e pedemontane con quantitativi molto abbondanti. Il limite della neve sarà in rialzo, specie sabato, fino a circa 1500-1800 m su Prealpi e 1000-1400 m su Dolomiti. «Sono state valutate – dice Bottacin – le condizioni di maggior criticità che si prevedono nel fine settimana, con abbondanti nevicate e conseguente rischio valanghe in montagna e punte di 300 millimetri d’acqua dove pioverà. In particolare nell’area pedemontana, sono attese forti piogge, con rischi per la tenuta idrogeologica. Previsti anche fenomeni ventosi di scirocco in montagna».

LA PREFETTURA

«Il Prefetto, Adriana Cogode - ha spiegato ieri una nota di Palazzo dei Rettori -, su proposta del Comitato Operativo Viabilità, ha adottato un provvedimento con il quale si dispone il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 17.00 del 4 dicembre 2020 alle ore 00.00 del 7 dicembre 2020 lungo i seguenti tratti di strada: statale 51 Alemagna dal km 72+500 al km 118+150; statale 51 Bis dal km 0+000 al km 12+480; statale 52 Carnica dal km 64+137 al km 110+200». Veneto Strade chiuderà al traffico, a partire da questa sera i passi dolomitici in quota, atteso il pericolo che potrebbe determinarsi per i consistenti accumuli di neve previsti. Da oggi infine, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, per pericolo valanghe, sarà interdetta la circolazione lungo la Strada provinciale 33 “di Sauris”, nel tratto da località Forcella Lavardet fino al confine con la provincia di Udine, in comune di Vigo di Cadore.

A partire dal pomeriggio di oggi lungo la viabilità provinciale interessata da precipitazioni nevose, saranno attivati punti di filtraggio come da piano neve provinciale.

