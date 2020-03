Lite per la mancata precedenza: automobilista ferito al capo con la torcia

VICENZA - Una banale lite tra automobilsti, sembra per una mancata precedenza, è finita con una violenta aggressione e uno dei ferito alla testa. Protagonisti della vicenda, avvenuta nella serata di ieri (lunedì 9 marzo) in città, un 44enne, a bordo di una Lancia Ypsilon e un 52enne, alla guida di una Peugeot 308, entrambi vicentini. Quest'ultimo, che riteneva di aver ragione per il codice della strada, è sceso dalla sua vettura brandendo una grossa torcia elettrica, dotata di un'impugnatura in metallo, con la quale ha colpito l'altro automobilista, causandogli un profondo taglio alla testa, all'altezza della fronte.



L'episodio, accaduto verso 18.30 in viale del Sole a Vicenza, ha richiesto l'intervento di una pattuglia delle Volanti della Polizia, giunta sul posto dopo l'allarme lanciato alla centrale operativa del 113 da altri automobilisti, impauriti per quanto stava accadendo. Gli agenti hanno riportato la calma, mentre la vittima dell'aggressione ha rifiutato il trasporto con l'ambulanza al Pronto Soccorso del San Bortolo. Entrambi gli automobilisti, soprattutto quello ferito, si sono riservati l'eventualità di presentare una denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA