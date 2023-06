Cercansi 6 vigili a tempo indeterminato: lo stipendio sarà di 21.400 euro annui

VICENZA - Si tratta di una prova di idoneità ginnico-sportiva. Consiste nel correre i 1.000 metri piani in 5 minuti per gli uomini e in 5 e mezzo per le donne. Chiesti inoltre piegamenti sulle braccia a terra continuativi: 15 per gli uomini e 7 per le donne.

No, non è una selezione per una gara di atletica, ma per fare l'agente di polizia locale. Vicenza ne cerca 6. Il Comune li assumerà con contratto a tempo pieno e indeterminato, e uno stipendio annuo di 21.400 euro lordi. Ma bisogna avere meno di 35 anni e un diploma quinquennale di secondo grado.

Inoltre nel caso di un boom di domande superiore a 150, scatterà una preselezione con prove psico-attitudinali a risposta multipla. La graduatoria darà accesso come detto alla verifica dell'idoneità fisica.

Non è finità. Seguirà un corso di 40 ore in varie materie tra cui diritto penale, costituzionale e amministrativo, codice della strada e legislazione edilizia, ambientale, pubblici esercizi e polizia urbana. Solo al termine inizieranno le prove d'esame.

Inizialmente il bando avrebbe dovuto coprire 2 posti, ma la neonata amministrazione li ha portati appunto a 6. «Una decisione che rappresenta un importante passo nella gestione della sicurezza urbana - spiega il sindaco Giacomo Possamai - Il concorso mira anche a dotare il Comune di una propria graduatoria a cui attingere per far fronte a ulteriori assunzioni. Tra gli obiettivi c'è infatti anche l'istituzione del vigile di quartiere». Per le domande c'è tempo fino al 24 luglio.

Informazioni sul sito del Comune di Vicenza.