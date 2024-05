Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenco nomi regione per regione

Concorso Agenzia delle Entrate.

Pubblicate le graduatorie regionali (con i risultati) della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, per l'area dei funzionari per attività tributaria.

Concorso Inps, assunzioni a tempo indeterminato: come fare domanda, requisiti, prove e scadenza

Concorso Agenzia Entrate, i risultati

L'Agenzia ha reso pubblica la graduatoria di merito con l'elenco dei vincitori, regione per regione. Di seguito le schede con il pdf delle liste, secondo le sedi di esame.

Abruzzo

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio e uffici centrali

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Sardegna

Toscana

Trento

Umbria

Veneto