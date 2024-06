Un ex carabiniere e un ex chitarrista punk ordinati sacerdoti a Prato: la storia di Michele Di Stefano e Giulio Vannucci

Un ex carabiniere e un ex chitarrista punk cosa hanno in comune? Entrambi sono stati ordinati sacerdoti dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini.

Alla messa, concelebrata da circa settanta presbiteri, hanno partecipato in tantissimi, provenienti dalle realtà e dalle esperienze di fede frequentante dai due neo sacerdoti. Di Stefano, siciliano di Gela, da giovane è stato cuoco e cameriere. A 19 anni sceglie di fare il carabiniere di leva e viene mandato a Bardonecchia, in alta Val di Susa dove conosce don Mario Bonacchi, originario di Prato, di cui Michele, si spiega, può essere considerato uno dei suoi ultimi figli spirituali. Arrivato a Prato nel 2009, due anni dopo la morte del sacerdote pratese, per frequentare il seminario e studiare teologia a Firenze. Attualmente presta servizio alla parrocchia di San Pietro a Mezzana, dove domani alle 11,30 celebra la sua prima messa. Vannucci è nato a Pistoia, dove ha vissuto fino a otto anni fa, quando ha deciso di entrare a far parte della comunità dei Ricostruttori nella preghiera di Prato, con sede a Villa del Palco. Prima di maturare la vocazione ha preso due lauree e ha lavorato come insegnante ed educatore. Ha anche suonato in un gruppo folk punk molto attivo in zona, chiamato i Quanti. Poi l'incontro con i Ricostruttori e con la figura di padre Guidalberto Bormolini. Inizia per lui la vita comunitaria e la conseguente scelta del sacerdozio. Don Giulio celebra la sua prima messa oggi stesso, alle ore 19,30 nella chiesa di Villa del Palco.