Moto Yamaha contro una Peugeot: 23enne vola a terra e finisce in ospedale

PIOVE ROCCHETTE - Alle ore 18.30 di ieri, giovedì 4 novembre, pattuglie della Polizia locale Alto Vicentino di Schio e di Piovene Rocchette sono intervenute in via Monte Pasubio di Piovene Rocchette per un incidente con un ferito: un'auto Peugeot 208 condotta da una 36enne si stava immettendo da una strada privata in direzione Schio con la corsia molto trafficata tanto che i veicoli procedevano a rilento. Grazie alla cortesia di un conducente, la 36 enne si immetteva in via Monte Pasubio ma, durante la manovra impattava con una moto Yamaha condotta da un 23enne, in fase di sorpasso dei veicoli fermi: il centauro finiva al Pronto soccorso di Santorso e, a causa delle lesioni riportate, ricoverato ma non in pericolo di vita.

Nel bimestre settembre/ottobre - segnalano i vigili - gli incidenti stradali con danni alle cose e feriti rilevati nei comuni consorziati sono raddoppiati.