Scontro tra due mezzi pesanti, un lungo autoarticolato si rovescia su un fianco. Feriti gli autisti

MONTECCHIO MAGGIORE - Spevantoso incidente tra due mezzi pesanti in via Battaglia a Montecchio Maggiore, arteria che collega l'uscita della A4 con la rotonda della futura Spv. Un lungo autoarticolato è finito coricato su un fianco in mezzo alla carreggiata. Intorno alle 10.45 di oggi, giovedì 11 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Battaglia a Montecchio Maggiore per un incidente tra due mezzi pesanti. Un autoarticolato portacontainer si è rovesciato. Due persone sono rimaste ferite.

I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista del mezzo rovesciato su un fianco è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Medicato sul posto l’altro autista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili sono terminate a mezzogiorno.