Ragazzino di 14 anni ruzzola dal sentiero per il rifugio Papa: salvato dall'elicottero

Valli del Pasubio - Il Soccorso alpino di Schio è stato allertato nel primo pomeriggio di oggi - 2 giugno - per un ragazzino ruzzolato in prossimità della piazzola di atterraggio del Rifugio Papa sul Pasubio. Il quattordicenne, che aveva riportato un politrauma è stato assistito dal personale medico dell'elicottero di Trento, intervenuto per assenza di nubi basse dal versante trentino e atterrato poco dopo.

Caricato a bordo, il giovane è stato trasportato in ospedale.

Contemporaneamente una squadra è partita in direzione della Strada delle Gallerie a seguito di un secondo allarme. Salendo con un gruppo di persone, infatti, una sessantenne trevigiana di San Polo di Piave forse per un calo di zuccheri, si era sentita male e aveva perso i sensi all'altezza della 28.ma galleria. I soccorritori hanno iniziato la salita, mentre la donna, che si era nel frattempo ripresa dopo aver mangiato e bevuto qualcosa, ha iniziato a scendere a valle autonomamente. Per scongiurare eventuali ricadute, la squadra è comunque andata incontro agli escursionisti ed è rientrata assieme alla donna fino a Bocchetta Campiglia, da dove il gruppo è poi ripartito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA