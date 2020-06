S'infortuna sul sentiero, raggiunta dai soccorritori e trasportata a piedi per un'ora e mezza

BATTAGLIA TERME - Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova per una escursionista che si era fatta male, mentre con le amiche stava scendendo dal Monte Ceva, sui Colli Euganei. La donna, una sessantaquattrenne di Ponte San Nicolò, che aveva messo male un piede riportando un sospetto trauma alla caviglia.



E' stata raggiunta sul sentiero, a circa 350 metri di quota, da sette soccorritori tra i quali un infermiere, che le hanno stabilizzato la gamba e la hanno caricata in barella. Trasportata a piedi per un'ora e mezza, l'infortunata è stata poi affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme. © RIPRODUZIONE RISERVATA