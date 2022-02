Scoppia l'incendio nel seminterrato, nessun ferito ma danni creati da fuoco e fumo anche al piano superiore

ROMANO D'EZZELINO - Fiamme nel primo pomeriggio in una cantina interrata. Poco dopo le 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Redipuglia a Romano d’Ezzelino per l'incendio divampato nel seminterrato di un'abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e Cittadella con due autopompe e un'autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando il coinvolgimento anche del piano superiore, comunque danneggiato dal fumo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa tre ore.