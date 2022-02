Fiamme fin sul tetto, i pompieri si arrampicano con un'autoscala ad altezze da brividi

VALBRENTA - Intervento difficile per i vigili del fuoco, che da poco dopo le 17 di oggi, venerdì 11 febbraio, hanno iniziato a operare in via Rivalta in località San Nazario del Comune di Valbrenta per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione di tre piani. Le fiamme si sono estese al tetto e i pompieri operano con lunghissime autoscale. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio.

I pompieri arrivati da Bassano e in rinforzo da Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori stanno operando per sezionare la parte di copertura in legno interessata dalle fiamme. Operazioni di soccorso ancora in atto.