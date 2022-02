Pauroso incendio in centro ad Asiago: distrutte due mansarde, danneggiati quattro appartamenti

ASIAGO - Dalle 20.15 di ieri sera, mercoledì 16 febbraio, i vigili del fuoco hanno lavorato in Via Dante Alighieri nel centro di Asiago per l’incendio di un tetto di una costruzione di tre piani che si è subito esteso alla copertura attigua per un totale di oltre 200 mq, coinvolgendo due stabili. È bruciata una mansarda e una è stata gravemente danneggiata, ma ci sono danni da percolamento in 4 appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati in prima battuta dal locale distaccamento anche con il rinforzo del personale smontante e successivamente da Schio, Bassano, Vicenza e Thiene con i volontari, con 4 autopompe, 4 autobotti, 2 autoscale e 28 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a sezionare il tetto e circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento degli altri edifici in appoggi Gli appartamenti danneggiati sono utilizzati come case vacanze e al momento non utilizzati. Le cause dell’incendio, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

