Rogo in piena mattina: ridotte in cenere la campana della carta e un'auto

ASIAGO - Fuoco in piena mattina, distrutti una campana dei rifiuti e un'auto. Alle 10 di oggi, domenica 13 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piazza a Lusiana di Conco per l’incendio di un’auto e una campana della raccolta della carta. I pompieri arrivati da Asiago, hanno spento la Ford Fiesta andata completamente distrutta assieme alla campana, da dove a detta dei testimoni si sono originate le fiamme. Danneggiata anche la pensilina della fermata delle corriere. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.