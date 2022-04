Rogo nel complesso rurale di notte, padre e figlia salvati dai vicini. Pompieri all'opera con cautela, rischio scoppio bombole Gpl

BARBARANO - Incendio di vaste dimensioni a Barbarano Mossano, in un complesso agricolo. Prima dell'alba di oggi, martedì 12 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Conciliazione per il rogo scoppiato nell'annesso di una casa rurale adibito a ricovero mezzi agricoli: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

Prima dell’arrivo delle squadre di soccorso, un anziano e la figlia, residenti nell’abitazione a fianco, sono stati evacuati dai vicini di casa. I pompieri, giunti da Vicenza e Lonigo con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitando il coinvolgimento dell’abitazione, che ha subito solo danni da fumo. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose anche per la presenza di bombole di Gpl all’interno dell’annesso agricolo. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono proseguite a lungo anche per l’accertamento delle cause.