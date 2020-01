Incendio, la barchessa prende fuoco e le fiamme arrivano fino all'abitazione

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Incendio di una casa rurale, fortunatamente non abitata, in via Concordia a Tezze sul Brenta. Il rogo si è sviluppato nella serata del 15 gennaio, intorno alle 20:30 circa,. Le fiamme hanno coinvolto la barchessa, estendendosi all’intera abitazione disposta su tre livelli.



Le squadre dei pompieri arrivate da Bassano, Vicenza e Cittadella con due autopompe tre autobotti, l’autoscala e 14 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno coinvolto il tetto e gran parte delle travature dell’abitazione. Le cause dell’incendio non sono al momento note. Distrutta dal rogo anche un’auto parcheggiata nell’annesso rustico. © RIPRODUZIONE RISERVATA