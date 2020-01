Fiamme nell'appartamento, pensionato muore intossicato

Udine - Un pensionato di 85 anni è morto ieri sera a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento, al primo piano di uno stabile a Porpetto (Udine).



L'incendio è scoppiato poco dopo le 20 per cause al vaglio dei Vigili del fuoco. L'anziano è rimasto intrappolato nell'appartamento, che si trova sopra un bar, gestito peraltro da suoi familiari. Inutili sono stati i tentativi di salvarlo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Udine e del distaccamento di Cervignano del Friuli e i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores, i quali non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziano.



L'immobile è stato dichiarato inagibile.