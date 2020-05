Rustico e mezzi agricoli in fiamme: propietario ferito

VILLA DEL CONTE - Poco prima delle 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piovego, a Villa del Conte per l’incendio di una mini car, un’auto, un annesso agricolo, un trattore e altri mezzi per la lavorazione dei campi. Il proprietario intervenuto nelle prime fase dell’incendio è rimasto leggermente ferito e a scopo cautelativo è stato portato in pronto soccorso per un controllo.

I SOCCORSI

All’arrivo delle squadre dei pompieri arrivate da Cittadella, Padova e con i volontari di Santa Giustina con tre autopompe, un’autobotte e dodici operatori, l’incendio era completamente generalizzato con un’alta colonna di fumo visibile a chilometri. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura e dell’attigua abitazione. Il rogo ha bruciato una mini car, che si trovava sotto una tettoia metallica con la batteria sotto carica. Le fiamme dal piccolo veicolo si sono subito estese alla vicina Fiat Grande Punto e all’annesso agricolo, dove all’interno si trovava il trattore e altre attrezzature da lavoro. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica della struttura sono durate circa 4 ore.

