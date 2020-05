Immobile va a fuoco, quattro vicini intossicati e uno ustionato

Palazzolo dello Stella - Quattro persone ricoverate all’ospedale per i sintomi da un principio di intossicazione e un'altra persona leggermente ustionata agli arti superiori. Queste le conseguenze di un incendio scoppiato alle 14,45 di oggi, domenica 3 maggio, in via Fornaci a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine.

L’incendio si e’ sprigionato all’interno di un locale annesso ad una villetta ed adibito a deposito di vario materiale. All’interno vi erano infatti uno scooter, due falciatrici e diverse attrezzature ad uso subacqueo, fra cui un compressore, alcune bombole di aria compressa e tute in neoprene utilizzate per le immersioni.

il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo e’ stato il proprietario dell’immobile (R.G. di 56 anni) il quale si e’ attivato nel tentativo di spegnere le fiamme con l’ausilio di una tubazione in gomma utilizzata per l’irrigazione del giardino; in aiuto sono giunti anche i vicini da casa. I tentativi di avere ragione dell’incendio si sono rivelati infruttuosi. Sul posto e’ arrivata una partenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e una partenza del distaccamento dei volontari di Codroipo, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Il proprietario dell'immobile ha subito danni da ustioni, mentre i vicini accorsi sono rimasti intossicati per il notevole fumo che si e' prodotto sopratutto per la combustione del materiale plastico. Ultimo aggiornamento: 17:07