Il trasporto pubbico ai tempi del virus: corse tagliate e bus in deposito

VICENZA - Alcune corse sono state ridotte, altre sospese. Troppo pochi i passeggeri e troppo alte le spese.



Il trasporto pubblico ai tempi del Coronavirus. Il 27 marzo a Vicenza è entrato in vigore il nuovo orario dei bus urbani, suburbani ed extraurbani. Svt, società vicentina trasporti, ha modificato le tratte in seguito all'emergenza epidemiologica del Covid-19.



I collegamenti locali sono stati ridotti di oltre il 60%. Come dire che i tagli interessano quasi due terzi dei percorsi. «Garantiremo l'essenzialità del servizio», ammettono i responsabili dell'azienda di viale Milano. E non è finita qui: «Continueremo il monitoraggio della rete - aggiungono - per valutare, caso per caso, integrazioni o ulteriori sospensioni».



Il risultato del contenimento è nelle tabelle appese alle fermate. La linea 3 è stata completamente interrotta. Per le altre, nei giorni feriali, vale il servizio festivo, che prevede partenze ogni mezz'ora o addirittura ogni ora, come la 8. «Grazie alla rimodulazione, Comune, Provincia e Svt favoriscono il trasporto pubblico nelle fasce orarie in cui le persone per vari motivi non dispongano di mezzi propri o non siano in grado di raggiungere il posto di lavoro - precisa Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia - I nuovi orari sono il frutto di una pianificazione tanto inedita quanto necessaria». © RIPRODUZIONE RISERVATA