Belle al volante, lo stile ruggente sfila in pista

Pronte a scendere in pista, equipaggiate di biker jackets, pantaloni di pelle e felpe rubate al mondo del motorsport.

Sotto la guida del direttore creativo Rocco lannone, il mondo della Formula 1 si fa ispirazione preziosa: badge e patch rubati alle uniformi dei piloti diventano decoro; mentre la Maranello Clutch rende omaggio alle tonalità di blu delle Ferrari 296 GTS. Bomber, abiti e bluse leggere combinano sartorialità e performance, grazie al mix di pelle, seta e materiali high-tech recuperati da pneumatici usati, tra questi il nylon riciclato lavorato a maglia. In pole position nel guardaroba di stagione, la racing jacket, che riprende il caratteristico design del motorcore.

I COLORI

E' in bianco e nero con tocchi neon di giallo e arancione, il modello oversize nato dalla collaborazione tra Balenciaga e Alpinestars, azienda italiana specializzata nell’abbigliamento da corsa. Presentata nella collezione P/E 2024 della maison francese, è stata sdoganata sul terreno dello street style da Kim Kardashian, che per prima ha indossato il modello da pilota, con tanto di protezioni su spalle e gomiti. La giacca in pelle griffata dal francese Casablanca, valorizza i colori dei tramonti africani, celebrando la ricca cultura motociclistica della Nigeria, che fa da fil rouge alla collezione. Mai uscire da casa senza un casco sottobraccio al posto della borsa, sembrano suggerire dal marchio. Da Courrèges, i nuovi modelli in stile motorcore, esibiscono un design futuristico che gioca con l'asimmetria di tagli e forme. La tendenza della pelle nera non si ferma alla giacca, contagia il completo pantalone e maxi gilet da Alexander McQueen; mentre il total leather griffato Chanel ha l'attitudine bon ton al passo delle ballerine. Spinge sull'acceleratore, Iceberg: «Questo è il vero spirito di Iceberg oggi: divertente, assoluto, sicuro di sé, forte - ha dichiarato il direttore creativo James Long - La pelle di serpente è il simbolo di una vita in costante trasformazione. Una vita da vivere al massimo senza mai fermarsi, guardando sempre avanti». Lo stile grintoso del marchio, si afferma tra gonne cargo e tute da lavoro percorse da zip, funzionali e glamour. Tutte d'un pezzo, le jumpsuit di ispirazione workwear di Max Mara.

Si indossano dal giorno alla sera, esibendo sfumature pastello super chic che spaziano dal rosa acceso ai toni della terra, dal verde all'azzurro più intenso. A tutto sprint, tra gli accessori, i biker boots conquistano i look di mezza stagione: in vista dell'estate il suggerimento di stile è di indossare gli stivali da motociclista, a contrasto con abiti bon ton e slip dress di estrema leggerezza, come da Coach. Si abbinano invece, agli shorts di jeans sfrangiato secondo Celine, che guarda con nostalgia allo stile dei Novanta. I LOOK Utili per ripararsi dal freddo invernale, i guantini da simil pilota, escono allo scoperto anche per la primavera. Sono corti e non superano i polsi, realizzati in pizzo, tulle, seta o maglia coloratissima come propone Fendi.

Completano il look primaverile nei caratteristici pellami della maison da Tod's; il marchio che aveva già siglato una collaborazione con Automobili Lamborghini, presentando sneakers ispirate alla livrea delle super car italiane: «La cura dei dettagli e la continua ricerca e innovazione sono valori che uniscono la filosofia dei nostri due marchi e rappresentano il vero italian lifestyle» ha dichiarato il presidente Diego Della Valle. Ai blocchi di partenza Tommy Hilfiger, che scende in pista sostenendo la F1 Academy, al fianco delle donne pilota, griffando la tuta da gara della spagnola Nerea Martí. «Sono da sempre un fan degli sport motoristici e la loro evoluzione è entusiasmante», ha dichiarato il designer.